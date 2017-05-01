مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن السعوي، الذي تسبب في مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة بمراكش الأسبوع الماضي، بعد أن دهسهما بسيارة رباعية الدفع، أطلق سراحه بعد التحقيق معه والاستماع له بخصوص الواقعة، من طرف

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن السعوي، الذي تسبب في مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة بمراكش الأسبوع الماضي، بعد أن دهسهما بسيارة رباعية الدفع، أطلق سراحه بعد التحقيق معه والاستماع له بخصوص الواقعة، من طرف المصالح الأمنية.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن السعودي، صرح خلال التحقيق معه، أنه تفاجأ ليلة الواقعة بشابين على دراجة نارية يطاردانه وهما في حالة سكر خلال ركوبهما دراجة نارية، وخلال محاولته الدفاع عن نفسه للهروب منهما قام بدهسهما.

وأشار المصدر ذاته أن الشاب المصاب في الحادثة، ما يزال يرقد في مستشفى ابن طفيل وبالتحديد بقسم الإنعاش نظرا لخطورة حالته الصحية.