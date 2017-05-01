 مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف | بوليتيك

بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي

صادم وبالصورة.. حملة بشوارع مدينة روتردام الهولندية تُهين المغاربة | مجتمع

صادم وبالصورة.. حملة بشوارع مدينة روتردام الهولندية تُهين المغاربة

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع | كاريكاتير شوف تيفي

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع وهكذا يفكر في الانتحار... | بوليتيك

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع وهكذا يفكر في الانتحار...

مدير أعمال الفنانة لطيفة رأفت سابقا يُفجرها..أنا كنت السبب فشهرة لطيفة وخا نكراتني وكذبات عليا وها هي حقيقتها (فيديو) | بووز

مدير أعمال الفنانة لطيفة رأفت سابقا يُفجرها..أنا كنت السبب فشهرة لطيفة وخا نكراتني وكذبات عليا

مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه | حوادث و حقوق

مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه

بالفيديو..سينا تعود إليكم من جديد وها شنو قالت على الحب‎ | منوعات

بالفيديو..سينا تعود إليكم من جديد وها شنو قالت على الحب‎

بالفيديو.. دنيا بطما تغني رفقة زوجها لبنتها غزل‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو.. دنيا بطما تغني رفقة زوجها لبنتها غزل‎

الدولة غير العنيدة

مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 15:13 مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه | حوادث و حقوق
مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه
علمت ''شوف تيفي'' أن السعوي، الذي تسبب في مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة بمراكش الأسبوع الماضي، بعد أن دهسهما بسيارة رباعية الدفع، أطلق سراحه بعد التحقيق معه والاستماع له بخصوص الواقعة، من طرف

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن السعوي، الذي تسبب في مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة بمراكش الأسبوع الماضي، بعد أن دهسهما بسيارة رباعية الدفع، أطلق سراحه بعد التحقيق معه والاستماع له بخصوص الواقعة، من طرف المصالح الأمنية.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن السعودي، صرح خلال التحقيق معه، أنه تفاجأ ليلة الواقعة بشابين على دراجة نارية يطاردانه وهما في حالة سكر خلال ركوبهما دراجة نارية، وخلال محاولته الدفاع عن نفسه للهروب منهما قام بدهسهما.

وأشار المصدر ذاته أن الشاب المصاب في الحادثة، ما يزال يرقد في مستشفى ابن طفيل وبالتحديد بقسم الإنعاش نظرا لخطورة حالته الصحية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعودي مراكش التحقيق حالة سكر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء

عاجل: تطورات جديدة في قضية القاضي رشيد مشقاقة الذي ضُبط متلبسا بتسلم رشوة..هافين قضى ليلته الأولى بعد توقيفه وها شحال حصلو عندو ديال الفلوس | حوادث و حقوق

عاجل: تطورات جديدة في قضية القاضي رشيد مشقاقة الذي ضُبط متلبسا بتسلم رشوة..هافين قضى ليلته الأولى بعد توقيفه وها شحال حصلو عندو ديال الفلوس

عاجل وبالصور.. مسيرة احتجاحية في عين تاوجطات أثناء جنازة الطفل منير | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. مسيرة احتجاحية في عين تاوجطات أثناء جنازة الطفل منير

عاجل و بالصور..نايضة فحي مولاي رشيد فكازا و ها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..نايضة فحي مولاي رشيد فكازا و ها شنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..حقيقة الزوج الذي يضرب زوجته في برنامج لالة العروسة‎ | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

بالفيديو..حقيقة الزوج الذي يضرب زوجته في برنامج لالة العروسة‎

في حوار خاص:ميارة يكشف كواليس ماجرى قبل تدخل البوليس في حق شباط ويشرح أسرار الصراع داخل نقابة الاستقلاليين | ضيف خاص

في حوار خاص:ميارة يكشف كواليس ماجرى قبل تدخل البوليس في حق شباط ويشرح أسرار الصراع داخل نقابة الاستقلاليين

بالفيديو.. سكيزوفرين يفجر قضية الفنانة سعيدة شرف | قنوات أخرى

بالفيديو.. سكيزوفرين يفجر قضية الفنانة سعيدة شرف

سكان مدينة المحمدية يشتكون من التلوث المنبعث من المصانع | قنوات أخرى

سكان مدينة المحمدية يشتكون من التلوث المنبعث من المصانع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي

صادم وبالصورة.. حملة بشوارع مدينة روتردام الهولندية تُهين المغاربة | مجتمع

صادم وبالصورة.. حملة بشوارع مدينة روتردام الهولندية تُهين المغاربة

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع | كاريكاتير شوف تيفي

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع

﻿ ﻿
اليوم 14:31 GMT

عاجل:هذه حقيقة إعفاء الوالي اليعقوبي من مهمة والي طنجة-تطوان-الحسيمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.