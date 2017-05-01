 عاجل: تطورات جديدة في قضية القاضي رشيد مشقاقة الذي ضُبط متلبسا بتسلم رشوة..هافين قضى ليلته الأولى بعد توقيفه وها شحال حصلو عندو ديال الفلوس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف | بوليتيك

بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي

صادم وبالصورة.. حملة بشوارع مدينة روتردام الهولندية تُهين المغاربة | مجتمع

صادم وبالصورة.. حملة بشوارع مدينة روتردام الهولندية تُهين المغاربة

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع | كاريكاتير شوف تيفي

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع وهكذا يفكر في الانتحار... | بوليتيك

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع وهكذا يفكر في الانتحار...

مدير أعمال الفنانة لطيفة رأفت سابقا يُفجرها..أنا كنت السبب فشهرة لطيفة وخا نكراتني وكذبات عليا وها هي حقيقتها (فيديو) | بووز

مدير أعمال الفنانة لطيفة رأفت سابقا يُفجرها..أنا كنت السبب فشهرة لطيفة وخا نكراتني وكذبات عليا

مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه | حوادث و حقوق

مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه

بالفيديو..سينا تعود إليكم من جديد وها شنو قالت على الحب‎ | منوعات

بالفيديو..سينا تعود إليكم من جديد وها شنو قالت على الحب‎

بالفيديو.. دنيا بطما تغني رفقة زوجها لبنتها غزل‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو.. دنيا بطما تغني رفقة زوجها لبنتها غزل‎

الدولة غير العنيدة

عاجل: تطورات جديدة في قضية القاضي رشيد مشقاقة الذي ضُبط متلبسا بتسلم رشوة..هافين قضى ليلته الأولى بعد توقيفه وها شحال حصلو عندو ديال الفلوس

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 14:58 عاجل: تطورات جديدة في قضية القاضي رشيد مشقاقة الذي ضُبط متلبسا بتسلم رشوة..هافين قضى ليلته الأولى بعد توقيفه وها شحال حصلو عندو ديال الفلوس | حوادث و حقوق
عاجل: تطورات جديدة في قضية القاضي رشيد مشقاقة الذي ضُبط متلبسا بتسلم رشوة..هافين قضى ليلته الأولى بعد توقيفه وها شحال حصلو عندو ديال الفلوس
في جديد قضية القاضي المتابع في قضية رشوة، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة أن القاضي ''رشيد مشقاقة'' ضُبط متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن مبلغ مالي كتسبيق بقيمة 2000 درهم على أن يتوصل بكامل المبلغ المحدد في 10

شوف تيفي:

في جديد قضية القاضي المتابع في قضية رشوة، علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة أن القاضي "رشيد مشقاقة" ضُبط متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن مبلغ مالي كتسبيق بقيمة 2000 درهم على أن يتوصل بكامل المبلغ المحدد في 10 آلاف درهم بعد حكمه لصالح أحد المواطنين .

و قالت مصادرنا أنه منذ يوم أمس الأربعاء لا يزال القاضي المتورط رهن التحقيق و لازالت حريته مُقيدة بموجب أمر قضائي طبقا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية حيث سيحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لعرضه على أنظار الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" فإن عملية ضبط القاضي الذي لم يُفرج عنه بعد، تمت تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وتأتي هذه العملية، حسب المصدر ذاته، بعد حالات مماثلة كانت آخرها تتعلق بقاض مستشار بمحكمة النقض ضبط هو الآخر متلبسا بتلقي رشوة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رشوة قاضي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء

مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه | حوادث و حقوق

مثير..سعودي قاتل شاب في مراكش أطلق سراحه..وهذا ما قاله خلال التحقيق معه

عاجل وبالصور.. مسيرة احتجاحية في عين تاوجطات أثناء جنازة الطفل منير | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. مسيرة احتجاحية في عين تاوجطات أثناء جنازة الطفل منير

عاجل و بالصور..نايضة فحي مولاي رشيد فكازا و ها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..نايضة فحي مولاي رشيد فكازا و ها شنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..حقيقة الزوج الذي يضرب زوجته في برنامج لالة العروسة‎ | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

بالفيديو..حقيقة الزوج الذي يضرب زوجته في برنامج لالة العروسة‎

في حوار خاص:ميارة يكشف كواليس ماجرى قبل تدخل البوليس في حق شباط ويشرح أسرار الصراع داخل نقابة الاستقلاليين | ضيف خاص

في حوار خاص:ميارة يكشف كواليس ماجرى قبل تدخل البوليس في حق شباط ويشرح أسرار الصراع داخل نقابة الاستقلاليين

بالفيديو.. سكيزوفرين يفجر قضية الفنانة سعيدة شرف | قنوات أخرى

بالفيديو.. سكيزوفرين يفجر قضية الفنانة سعيدة شرف

سكان مدينة المحمدية يشتكون من التلوث المنبعث من المصانع | قنوات أخرى

سكان مدينة المحمدية يشتكون من التلوث المنبعث من المصانع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي

صادم وبالصورة.. حملة بشوارع مدينة روتردام الهولندية تُهين المغاربة | مجتمع

صادم وبالصورة.. حملة بشوارع مدينة روتردام الهولندية تُهين المغاربة

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: رجل أمن يضع حدا لحياته بالقرطاس بالبيضاء

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع | كاريكاتير شوف تيفي

عزلة الزفزافي تتسع بين رفاقه وفي المجتمع

﻿ ﻿
اليوم 14:31 GMT

عاجل:هذه حقيقة إعفاء الوالي اليعقوبي من مهمة والي طنجة-تطوان-الحسيمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.