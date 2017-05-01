عاجل: تطورات جديدة في قضية القاضي رشيد مشقاقة الذي ضُبط متلبسا بتسلم رشوة..هافين قضى ليلته الأولى بعد توقيفه وها شحال حصلو عندو ديال الفلوس ﻿

في جديد قضية القاضي المتابع في قضية رشوة، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة أن القاضي ''رشيد مشقاقة'' ضُبط متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن مبلغ مالي كتسبيق بقيمة 2000 درهم على أن يتوصل بكامل المبلغ المحدد في 10

شوف تيفي:

في جديد قضية القاضي المتابع في قضية رشوة، علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة أن القاضي "رشيد مشقاقة" ضُبط متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن مبلغ مالي كتسبيق بقيمة 2000 درهم على أن يتوصل بكامل المبلغ المحدد في 10 آلاف درهم بعد حكمه لصالح أحد المواطنين .

و قالت مصادرنا أنه منذ يوم أمس الأربعاء لا يزال القاضي المتورط رهن التحقيق و لازالت حريته مُقيدة بموجب أمر قضائي طبقا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية حيث سيحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لعرضه على أنظار الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" فإن عملية ضبط القاضي الذي لم يُفرج عنه بعد، تمت تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وتأتي هذه العملية، حسب المصدر ذاته، بعد حالات مماثلة كانت آخرها تتعلق بقاض مستشار بمحكمة النقض ضبط هو الآخر متلبسا بتلقي رشوة.