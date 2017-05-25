بالصورة.. الناظورية عشيقة رنالدو توجه رسالة للزفزافي : أنا ريفية وكنبغي بلادي ﻿

نشرت الناظورية أمال صابر التي ارتبط اسمها باللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تدوينة طويلة، طالبت من خلالها بالحفاظ على استقرار المغرب الذي يعتبر من بين الدول

"شوف تيفي"

نشرت الناظورية أمال صابر التي ارتبط اسمها باللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تدوينة طويلة، طالبت من خلالها بالحفاظ على استقرار المغرب الذي يعتبر من بين الدول المتقدمة.

وطالبت المغربية أمال صابر بالتوقف عن استغلال صورها في أغراض سياسية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ريفية تحب بشدة الملك و الوطن الذي يُحسد عليه المغاربة بسبب نعمة الاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أن أمال صابر، تعرف عليها المغاربة، بعد حوار أجرته مع مجلة "أنتيرفيو" الإسبانية، التي كشفت لها عن قضائها لليلة حمراء رفقة النجم العالمي كرستيانو رونالدو.