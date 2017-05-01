عاجل:هذه حقيقة إعفاء الوالي اليعقوبي من مهمة والي طنجة-تطوان-الحسيمة ﻿

تداول رواد الفايسبوك وبعض المواقع الإلكترونية، خبرا يتعلق بإعفاء محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة من مهامه، وروج الخبر على أساس أن الإعفاء يتعلق بغضبة ملكية على الوالي بعد أن وصل تقرير يشير إلى تورط اليعقوبي في ملفات المشاريع المتعثرة في الحسيمة وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، لتؤكد بذلك مصادر مطلعة لـ "شوف تيفي" أن واقعة الإعفاء لا أساس لها من الصحة، وأن الوالي اليعقوبي يمارس مهامه بشكل اعتيادي، وهو جزء من الخلية التي تتبع مطالب الساكنة في الريف، حيث يلتقي بالمحتجين ويسمع لمطالبهم، ويتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد. وأن كل ما يروج هي مجرد إشاعات مغرضة لا أقل ولا أكثر. تؤكد مصادرنا.