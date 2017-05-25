عاجل وبالصور.. مسيرة احتجاحية في عين تاوجطات أثناء جنازة الطفل منير ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، المسيرة الاحتجاجية التضامينة مع أسرة الطفل الراحل منير، الذي فارق الحياة أمس الأربعاء أمام المركز الصحي لمنطقة عين تاوجطات، عقب إصابته بصعقة كهربائية.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، المسيرة الاحتجاجية التضامينة مع أسرة الطفل الراحل منير، الذي فارق الحياة أمس الأربعاء أمام المركز الصحي لمنطقة عين تاوجطات، عقب إصابته بصعقة كهربائية.

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان، فإن هذه المسيرة تم تنظيمها بالموازاة مع جنازة الطفل "منير"، مشيرا إلى أن المشاركين رفعوا العديد من الشعارات، التي اتهموا من خلالها المركز الصحي بالإهمال والتسبب في وفاة الراحل.

تجدر الإشارة إلى أن حشودا غفيرة، جالت ليلة أمس الأربعاء، شوارع عين تاوجطات، وذلك بعد ساعات قليلة من وفاة "منير" الذي فارق الحياة على إثر إصابته بصعقة خلال تسلقه لعمود كهربائي وهو مبلل بعد سباحته في بركة مائية.