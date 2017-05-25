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بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 14:13 عاجل و بالصور..نايضة فحي مولاي رشيد فكازا و ها شنو واقع | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور..نايضة فحي مولاي رشيد فكازا و ها شنو واقع
عاينت ''شوف تيفي'' في هذه اللحظات من يومه الخميس اندلاع مواجهات عنيفة بين ساكنة المجموعة 4 بحي مولاي رشيد تطورت إلى حد السب والشتم و الضرب.

شوف تيفي:

عاينت "شوف تيفي" في هذه اللحظات من يومه الخميس اندلاع مواجهات عنيفة بين ساكنة المجموعة 4 بحي مولاي رشيد تطورت إلى حد السب والشتم و الضرب.

و يعود سبب الخلاف، إلى حكم قضائي بهدم فضاء أخضر "جردة" كانت تستغلها فئة من السكان، ما يرفضه من سهروا على تشييدها ،حيث تدخلوا و منعوا القوات العمومية من الهدم.

و قد حضرت المصالح الأمنية لفض النزاع بين السكان.

سنوافيم بتفاصيل هذا الموضوع بالفيديو...

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب نايضة مولاي رشيد

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