عاجل و بالصور..نايضة فحي مولاي رشيد فكازا و ها شنو واقع ﻿

عاينت ''شوف تيفي'' في هذه اللحظات من يومه الخميس اندلاع مواجهات عنيفة بين ساكنة المجموعة 4 بحي مولاي رشيد تطورت إلى حد السب والشتم و الضرب.

شوف تيفي:

عاينت "شوف تيفي" في هذه اللحظات من يومه الخميس اندلاع مواجهات عنيفة بين ساكنة المجموعة 4 بحي مولاي رشيد تطورت إلى حد السب والشتم و الضرب.

و يعود سبب الخلاف، إلى حكم قضائي بهدم فضاء أخضر "جردة" كانت تستغلها فئة من السكان، ما يرفضه من سهروا على تشييدها ،حيث تدخلوا و منعوا القوات العمومية من الهدم.

و قد حضرت المصالح الأمنية لفض النزاع بين السكان.

سنوافيم بتفاصيل هذا الموضوع بالفيديو...