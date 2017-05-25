عاجل و بالصور..نايضة فحي مولاي رشيد فكازا و ها شنو واقع ﻿

شوف تيفي:
عاينت "شوف تيفي" في هذه اللحظات من يومه الخميس اندلاع مواجهات عنيفة بين ساكنة المجموعة 4 بحي مولاي رشيد تطورت إلى حد السب والشتم و الضرب.
و يعود سبب الخلاف، إلى حكم قضائي بهدم فضاء أخضر "جردة" كانت تستغلها فئة من السكان، ما يرفضه من سهروا على تشييدها ،حيث تدخلوا و منعوا القوات العمومية من الهدم.
و قد حضرت المصالح الأمنية لفض النزاع بين السكان.
سنوافيم بتفاصيل هذا الموضوع بالفيديو...
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