حصري وبالصور..هذا هو الطفل الذي فارق الحياة بعين تاوجطات وأخرج المئات للشارع من أجل الاحتجاج ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية للطفل الذي فارق الحياة أمس الخميس، عقب إصابته بصعقة كهربائية خلال تسلقه لعمود كهربائي وهو مبلل إثر السباحة في إحدى البرك المائية بعين تاوجطات.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صور حصرية للطفل الذي فارق الحياة أمس الخميس، عقب إصابته بصعقة كهربائية خلال تسلقه لعمود كهربائي وهو مبلل إثر السباحة في إحدى البرك المائية بعين تاوجطات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسرة الطفل الهالك المسمى "منير" والبالغ من العمر 14 سنة، اتهمت المركز الصحي للمنطقة بالإهمال، ما ساهم في وفاته، مشيرا إلى أن ساكنة عين تاوجطات تستعد للخروج في مسيرة احتجاجية خلال تشييع جنازته ظهر يومه الخميس.

وأكد المصدر ذاته أن ساكنة عين تاوجطات، أطلقت على هذه المسيرة اسم "مسيرة الغضب" والتي سيتم خلالها التنديد بوفاة "منير" وأيضا من أجل المطالبة بالقيام بإيجاد حلول لبعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة.