بالصور: نهاية صادمة لعلاقة بنت الستاتي و الرابور حليوة العاطفية ﻿

يبدو من خلال منشوراتهما عبر الانستغرام، أن إلهام العرباوي ابنة المغني الشعبي الستاتي، أنهت علاقتها العاطفية بالرابور حليوة بعد تشنجها خلال الأيام الماضية.

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يبدو من خلال منشوراتهما عبر الانستغرام، أن إلهام العرباوي ابنة المغني الشعبي الستاتي، أنهت علاقتها العاطفية بالرابور حليوة بعد تشنجها خلال الأيام الماضية.

و نشرت إلهام صورة رفقة أحد أصدقائها مرفوقة بعبارات تدل على ارتباطها من جديد بعيدا عن حليوة، ليجيبها الأخير بفيديو نشره على حسابه الخاص رفقة فتاة أخرى.

و كانت ابنة الستاتي ارتبط اسمها بفضيحة تتعلق باستهلاكها المخدرات بشتى أنواعها عبر فيديوهات نشرتها عبر حساباتها بالفايسبوك.