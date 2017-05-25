بالصور: نهاية صادمة لعلاقة بنت الستاتي و الرابور حليوة العاطفية ﻿

شوف تيفي:
يبدو من خلال منشوراتهما عبر الانستغرام، أن إلهام العرباوي ابنة المغني الشعبي الستاتي، أنهت علاقتها العاطفية بالرابور حليوة بعد تشنجها خلال الأيام الماضية.
و نشرت إلهام صورة رفقة أحد أصدقائها مرفوقة بعبارات تدل على ارتباطها من جديد بعيدا عن حليوة، ليجيبها الأخير بفيديو نشره على حسابه الخاص رفقة فتاة أخرى.
و كانت ابنة الستاتي ارتبط اسمها بفضيحة تتعلق باستهلاكها المخدرات بشتى أنواعها عبر فيديوهات نشرتها عبر حساباتها بالفايسبوك.
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