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صادم..ها شحال ديال ''الفياغرا'' كانت في طريقها للدخول إلى المغرب من الجزائر

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 13:56 صادم..ها شحال ديال الفياغرا كانت في طريقها للدخول إلى المغرب من الجزائر | حوادث و حقوق
صادم..ها شحال ديال ''الفياغرا'' كانت في طريقها للدخول إلى المغرب من الجزائر
ذكر موقع صحيفة ''الشروق'' الجزائرية، أن مصلحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بتلمسان، فتحت أخيرا تحقيقا بعد حجز كمية كبيرة من المهيجات الجنسية من نوع ''الفياغرا''، عثر عليها داخل كيس موضوع بمحاذاة الطريق

"شوف تيفي"

ذكر موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن مصلحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بتلمسان، فتحت أخيرا تحقيقا بعد حجز كمية كبيرة من المهيجات الجنسية من نوع "الفياغرا"، عثر عليها داخل كيس موضوع بمحاذاة الطريق المزدوج الجديد، خلف منطقة السنواني الحدودية، من أجل تهريبها إلى المغرب.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات، ما تزال متواصلة من أجل معرفة مصدر هذه الكمية المقدرة بـ 44 ألف قرص من الفياغرا كانت في طريقها إلى المغرب، مشيرة إلى أن التحقيقات التي باشرتها الجهة الأمنية ذاتها، من المنتظر أن تكشف عن مصدر هذه المقويات الجنسية.

وأكدت الصحيفة نفسها أن هناك احتمالا كبيرا إلى تورط صيادلة في مثل هذه القضايا من خلال توفير مثل هذه المقويات الجنسية لطالبها، خاصة أن السنوات الماضية، عرفت تسجيل ارتفاع رهيب في معدل تهريب المواد الصيدلانية باتجاه المغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفياغرا صيادلة الحدود التهريب

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