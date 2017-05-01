بالفيديو.. رئيس مجلس الشرق يكشف عن المشاريع الجديدة بالناظور ﻿

أكد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس الشرق، في مداخلته أمس الأربعاء بعمالة الناظور، أن الوقت قد حان لإعطاء تواريخ حول المشاريع، التي سيستفيد منها الناظور مستقبلا، مشيرا إلى أن الجديد سيرى النور بعد 5

"شوف تيفي"

أكد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس الشرق، في مداخلته أمس الأربعاء بعمالة الناظور، أن الوقت قد حان لإعطاء تواريخ حول المشاريع، التي سيستفيد منها الناظور مستقبلا، مشيرا إلى أن الجديد سيرى النور بعد 5 أيام، حيث سيتم فتح الأظرفة الخاصة بتشييد الطرقات وذلك بغلاف مالي وصل لـ 75 مليون درهم.

وأوضح عبد النبي بعيوي أن 72 دوار سيستفيد من الكهرباء وقد خصص لهذا المشروع 52 مليون درهم، مشيرا إلى أن قطاع تأهيل إقليم الناظور سيكلف 200 مليون درهم.

وعبر بعيوي عن استغرابه الشديد من عدم ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالطريق السيار والسكك الحديدية، التي ستربط الناظور ومنطقة سلوان، داعيا الحكومة الحالية بعقد اجتماع طارئ من أجل الالتزام بتحديد تواريخ قارة لتشييد الميناء.