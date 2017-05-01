عاجل.. وزارة الصحة تخرج عن صمتها بعد اتهام مركز صحي بالإهمال و تسببه في وفاة طفل أصابته صعقة كهربائية بعين تاوجطات ﻿

كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها يومه الخميس، بأنه لا وجود لأي إهمال في التكفل بالطفل، الذي وصل إلى المركز الصحي عين تاوجطات وهو في حالة وفاة بعد ما أصابته صعقة كهربائية

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها يومه الخميس، بأنه لا وجود لأي إهمال في التكفل بالطفل، الذي وصل إلى المركز الصحي عين تاوجطات وهو في حالة وفاة بعد ما أصابته صعقة كهربائية

وأوضحت الوزارة في البلاغ، الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، بأنه وعلى إثر وفاة طفل في الثالثة عشر ربيعا بإقليم الحاجب نتيجة صعقة كهربائية أصابته عند تسلقه إحدى الأعمدة الكهربائية وهو مبلل بالماء إثر السباحة في إحدى البرك المائية المجاورة ليسقط جثة هامدة، تدخلت السلطات المعنية ونقلت الضحية إلى المركز الصحي عين تاوجطات 2 في الساعة السادسة وعشرين دقيقة، وبعد خمسة عشرة دقيقة جاء الطبيب الرئيسي للمركز الصحي عين تاوجطات 2 بحضور باشا المدينة، وفحص الطفل داخل سيارة الإسعاف التي أقلت الضحية، وتأكد من وفاته، وحرر الطبيب شهادة طبية تثبت ذلك.

وذكرت الوزارة بأن المركز الصحي يشتغل بشكل عادي خلال أوقات العمل الرسمية إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، وبعد ذلك يشرع في العمل بالمداومة من خلال الاتصال بالطبيب الرئيسي للمركز، وبالتالي فلا وجود لأي إهمال في التكفل بالهالك، الذي وصل إلى المركز الصحي عين تاوجطات وهو في حالة وفاة.