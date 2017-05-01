عاجل.. تحطم مروحية كانت تقل وزيرا.. وهذه هي التفاصيل ﻿

تحطمت طائرة مروحية كانت تقل ديفيندرا فادنافيس رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا غرب الهند اليوم الخميس أثناء هبوطها في منطقة لاتور بعد اصطدامها بأسلاك.

"شوف تيفي"

تحطمت طائرة مروحية كانت تقل ديفيندرا فادنافيس رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا غرب الهند اليوم الخميس أثناء هبوطها في منطقة لاتور بعد اصطدامها بأسلاك.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فقد قال مسؤولون في الطيران إن المروحية سيركورسكاي أمريكية الصنع تضررت بشكل بالغ في الحادث الذي وقع في منطقة لاتور بالولاية بعد اصطدامها بأسلاك خلال هبوطها بعد وقت قليل من الاقلاع، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وفريقه لم يصابو ا في هذا الحادث.