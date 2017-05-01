يا ربي السلامة.. أستاذ يتعرض لاعتداء خطير من طرف مجهولين وسط مؤسسة تعليمية ضواحي البيضاء.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أستاذا للتربية البدنية بإعدادية عبد الله ابراهيم بمنطقة الهراويين، التابعة لإقليم مديونة ضواحي مدينة الدار البيضاء، تعرض، خلال الأسبوع الجاري لاعتداء خطير علي يد

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أستاذا للتربية البدنية بإعدادية عبد الله ابراهيم بمنطقة الهراويين، التابعة لإقليم مديونة ضواحي مدينة الدار البيضاء، تعرض، خلال الأسبوع الجاري لاعتداء خطير علي يد مجهولين، قاموا بشرملته.

وأوضح المصدر ذاته أن ثلاثة أشخاص، تسللوا للمؤسسة التعليمية المذكورة، قبل أن يعمدوا إلى الاعتداء على الأستاذ خلال قيامه بواجبه المهني، ما خلف إصابته على مستوى الرأس بجروح خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن مجموعة من التلاميذ تدخلوا وأنقذوا الأستاذ، الذي تم نقله إلى أحد المراكز الصحية التي حصل بها على شهادة طبية، مشيرا إلى أن هذا الضحية، تقدم بشكاية معززة بهذه الشهادة لمصالح الدرك الملكي حتى يتم إيقاف المعتدين.