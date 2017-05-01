عاجل.. روسيا تنجو من عملية إرهابية كانت ستهز موسكو ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن يومه الخميس، عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية في وسائل النقل العام في موسكو.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن يومه الخميس، عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية في وسائل النقل العام في موسكو.

وأوضحت الوكالة الروسية أن أعضاء المجموعة الإرهابية يتكونون من مواطنين من روسيا ودول آسيا الوسطى، وكانوا يحضرون للقيام بأعمال إرهابية باستخدام عبوات ناسفة.

وأكدت الوكالة أن المجموعة الإرهابية المفككة، تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وقد تلقت تعليمات من داخل سوريا لتنفيذ العملية الإرهابية.