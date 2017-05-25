بعد كبور: كوبل جديد يُطل عليكم خلال رمضان ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن خريجا برنامج كوميديا ادريس و مهدي سيطلان على المغاربة خلال شهر رمضان من خلال سلسلة فكاهية تحن عنوان ''باش تعرف راسك''.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن خريجا برنامج كوميديا ادريس و مهدي سيطلان على المغاربة خلال شهر رمضان من خلال سلسلة فكاهية تحن عنوان "باش تعرف راسك".



الكبسولة، و حسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخ منه، تتطرق إلى المواقف اليومية بطريقة كوميدية مع لحظات شيقة مليئة بالضحك و الدعابة بلهجات استثنائية و ستعرض على القناة الثانية من إنتاج "ميد للإنتاج.



و كانا ادريس و مهدي قد تألقا في برنامج كوميديا سنة 2008بعد احتلالهما المركز الأول في الدورة الأولى للبرنامج.