بعد كبور: كوبل جديد يُطل عليكم خلال رمضان ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" أن خريجا برنامج كوميديا ادريس و مهدي سيطلان على المغاربة خلال شهر رمضان من خلال سلسلة فكاهية تحن عنوان "باش تعرف راسك".
الكبسولة، و حسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخ منه، تتطرق إلى المواقف اليومية بطريقة كوميدية مع لحظات شيقة مليئة بالضحك و الدعابة بلهجات استثنائية و ستعرض على القناة الثانية من إنتاج "ميد للإنتاج.
و كانا ادريس و مهدي قد تألقا في برنامج كوميديا سنة 2008بعد احتلالهما المركز الأول في الدورة الأولى للبرنامج.
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