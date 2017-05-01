بعد عصيد..الشيخ ''الفيزازي'' يعري احتجاج ''الزفزافي'' العنصري ﻿

مباشرة بعد كشف لجوء ''ناصر الزفزافي'' إلى الخطاب الديني لدغدغة مشاعر الريفيين، للإحتجاج، من قبل الناشط الأمازيغي والحقوقي أحمد عصيد، وجه الشيخ السلفي محمد الفيزازي رسالة لمتزعم حراك الحسيمة.

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مباشرة بعد كشف لجوء "ناصر الزفزافي" إلى الخطاب الديني لدغدغة مشاعر الريفيين، للإحتجاج، من قبل الناشط الأمازيغي والحقوقي أحمد عصيد، وجه الشيخ السلفي محمد الفيزازي رسالة لمتزعم حراك الحسيمة.



وحسب رسالة الفيزازي التي نشرها على حائطه بالفايسبوك يدعو من خلالها "الزفزافي" بعدم الغرور "بالنصر على الدولة"، مؤكدا بأن "المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مشروعة لا يختلف حولها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان وهي ذات المطالب في كثير من مناطق المغرب" .



وأضاف الفيزازي، موجها خطابا مباشرا ل "الزفزافي" بالقول "دفاعك المستميت عن حاجيات الريف العزيز تحديدا في تجاهل تام لحاجيات أهالينا في الأطلس وسوس والشرق وباقي المناطق... يجعل خطابك انفصاليا بلسان الحال ومفهوم المقال. وهذه عنصرية واضحة".



وكشف الفيزازي من خلال رسالته، بأن " الدولة ليس جبنا ولا خوفا منك... صدقني. الدولة تنظر بعيدا جدا إلى الموضوع بالطول والعرض. ولها حسابات استراتيجية أعمق مما تدركه أنت... وأنا هنا لست ناطقا باسم الدولة. لكني ربما أعلم ما لا تعلم... ".

وتابع الفيزازي تفكيك الخطاب "الديني" المستعمل من قبل ا"الزفزافي" بالقول " خطابك الديني حجة عليك وليس لك. فالدين الحنيف يأبى التفرقة. ويجرم الخروج على السلطان. ويدين مفارقة الجماعة "والجماعة هنا شعب المغرب من طنجة إلى لكويرة" وليس شعب الريف وحده كما تدعي.... فلا فرق بين ريفي وجبلي وسوسي وحساني ودكالي وعبدي وغيرهم من المغاربة في المواطنة، كما أن "وصفك للجيش والدرك والأمن والمؤسسات بكلمات حاطة من التقدير والاحترام عيب منك لا يليق بك"، و"اعلم أن المغرب لا تنجح فيه ثورة ولا يفلح فيه انقلاب، لاعتبارات موضوعية متعددة رغم وجود غير قليل من الفساد والاستبداد"....

وتحدى الفيزازي بوجود عالم واحد في المغرب يناصر خطاب الزفزافي موضحا بالقول" هل ترى بجانبك أخي الزفزافي عالما واحدا؟ الحقيقة ولا أحد. فكيف تتوهم النصر على دولة وانت عار عن العلم والعلماء... فلا تتحدث عن الشهادة والثبات ووو ولا شيء من العلم ولا أحد من العلماء يساندك".