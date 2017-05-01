انفراد..قبل رمضان..''أرملة مرداس تصرخ في زنزانتها داخل سجن عكاشة '' بغيت نشوف ولادي'' ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من ''أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس ،أن الزوجة الغادرة وفاء تُطالب برؤية أبنائها من داخل زنزانتها بسجن عكاشة.

شوف تيفي:م غ



علمت" شوف تيفي" من مصادر مقربة من "أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس ،أن الزوجة الغادرة وفاء تُطالب برؤية أبنائها من داخل زنزانتها بسجن عكاشة.



وكشفت ذات المصادر أن وفاء تُصاب بهيستيرية بكاء داخل زنزانتها وهي تفكر في أطفالها الثلاثة الذين لا حول لهم ولا قوة لهم بعد هذه الجريمة البشعة التي تسببت في ارتكابها و راح ضحيتها زوجها البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بشراكة مع عشيقها "هشام مشتري".



و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" يعيش أبناء البرلماني المقتول في فيلة والدهم بحي كاليفورنيا الفاخر رفقة جدهم.