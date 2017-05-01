بالفيديو..سعيد الصنهاجي يرد على الزفزافي من قلب مدريد ﻿

"شوف تيفي"
طالب سعيد الصنهاجي سلطان الأغنية الشعبية، خلال تواجده بالعاصمة الإسبانية مدريد، جميع المغاربة بالمحافظة على نعمة الاستقرار التي يتميز بها المغرب، وعدم الانسياق مع دعوات التفرقة التي تهدف إلى خلق الفتنة و زعزعة الوطن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولا وشعوبا أخرى سقطت في فخ الفتنة، وتحولت فيها الحياة إلى جحيم.
وتفاعل آلاف النشطاء المغاربة مع الصنهاجي، حيث أكد العديد منهم أن الشعب المغربي، يعلم جيدا هوية دعاة الفتنة، الذين استغلوا مطالب الشعب الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أهداف خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.