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عاجل..بعد الانفجار الدموي: هذاما يقع في إحدى الكليات بمانشستر

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 12:13 عاجل..بعد الانفجار الدموي: هذاما يقع في إحدى الكليات بمانشستر | دولي
عاجل..بعد الانفجار الدموي: هذاما يقع في إحدى الكليات بمانشستر
كشفت وكالة فرانس بريس أن وحدات تفكيك المتفجرات، وصلت إلى جامعة في مانشستر يومه الخميس، استجابة لنداء تلقته من عين المكان ليتبين لاحقا أنه إنذار خاطىء، حسب ما أفاد بيان للشرطة.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس أن وحدات تفكيك المتفجرات، وصلت إلى جامعة في مانشستر يومه الخميس، استجابة لنداء تلقته من عين المكان ليتبين لاحقا أنه إنذار خاطىء، حسب ما أفاد بيان للشرطة.

وعلاقة بالموضوع، فقد كشف موقع "سكاي نيوز" أن الشرطة، أغلقت الشوارع المجاورة لكلية في ترافورد، وتم إرسال وحدات من الجيش البريطاني إلى عين المكان..

تجدر الإشارة إلى أن شابا ليبيا يدعى سلمان عبيدي زرع عبوات ناسفة وفجر نفسه في قاعة للحفلات في مانشستر الاثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الكليات سكاي نيوز الجيش سليمان عبدي

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