بعد طاطا...ساكنة أكادير تحتج ضد المسؤولين بجهة سوس ماسة ﻿

نظمت يوم أمس الأربعاء ساكنة مدينة طاطا مسيرة احتجاجية منددة بالإدارة وتدبير المرافق العمومية بالمدينة، رافعين شعارات تطالب الحكومة بالمزيد من التنمية والإستثمارات العمومية.

شوف تيفي



نظمت يوم أمس الأربعاء ساكنة مدينة طاطا مسيرة احتجاجية منددة بالإدارة وتدبير المرافق العمومية بالمدينة، رافعين شعارات تطالب الحكومة بالمزيد من التنمية والإستثمارات العمومية.



واتهم المحتجون في شعاراتهم بشكل مباشر المسؤولين محليا وجهويا بالتقصير وضعف تدبير المرافق العمومية، حيث قدموا نماذج لضعف الخدمة الصحية والبنية التحتية التي قالوا بأنها موروثة منذ الإستعمار، خاصة طرق العالم القروي.



من جهة ثانية، يستعد النشطاء الجمعويين والحقوقيين بأكادير الكبير تنظيم وقفة إحتجاجية عشية اليوم الخميس، ضد ضعف الخدمات الصحية والإدارية بالمناطق المحيطة بالمدينة، مطالبين السلطات المركزية بالمزيد من الإستثمارات العمومية مع مطالب بالتحقيق في مردودية المسؤولين الجهويين بسوس ماسة.