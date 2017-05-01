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حصري.. هذه هي حقيقة تعرض شاب للجلد على يد جماعة تسمى ''هيئة النهي عن المنكر'' بمدينة تنغير

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 11:38 حصري.. هذه هي حقيقة تعرض شاب للجلد على يد جماعة تسمى هيئة النهي عن المنكر بمدينة تنغير | مجتمع
حصري.. هذه هي حقيقة تعرض شاب للجلد على يد جماعة تسمى ''هيئة النهي عن المنكر'' بمدينة تنغير
في جديد ما كشفت عنه مصادر إعلامية محلية من تنغير، بخصوص تعرض شاب للجلد على يد جماعة تطلق على نفسها ''هيئة النهي عن المنكر'' أمام مسجد تاوريرت، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''

"شوف تيفي"

في جديد ما كشفت عنه مصادر إعلامية محلية من تنغير، بخصوص تعرض شاب للجلد على يد جماعة تطلق على نفسها "هيئة النهي عن المنكر" أمام مسجد تاوريرت، أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الواقعة جرت عكس ما تم تداوله، موضحا أن الشاب دخل في نقاش حاد مع شخص عاتبه على الوقوف رفقة فتاة أمام المسجد، لتتطور الأمور بينهما لتبادل للعنف والضرب.

وأوضح ذات المصدر أن الشخص الذي قام بتبادل الضرب مع الشاب لا علاقة له بأي جماعة أو هيئة متطرفة، إلا أن شعوره بالغضب بسبب وقوف الفتاة والشاب بالقرب من المسجد كان وارء الواقعة.

وأشار ذات المصدر أن السبب الذي دفع بالشخص إلى التدخل وتوجيه العتاب للشاب، جاء نظرا لاستغلال بعض العشاق لمكان خالي إلى جانب المسجد من أجل الانفراد والقيام بأشياء غير أخلاقية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشاب المسجد العتاب

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