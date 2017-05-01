بعد مانشستر: الإرهاب يضرب جاكرتا الإندونيسية.. وهذا عدد القتلى والمصابين+فيديو ﻿

كشفت العديد من الوكالات الإخبارية العالمية أن الهجوم الانتحاري المزدوج، الذي استهدف، ليلة الأربعاء الخميس، محطة للحافلات بمنطقة كامبونغ ميلايو شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلف مقتل خمسة

"شوف تيفي"

كشفت العديد من الوكالات الإخبارية العالمية أن الهجوم الانتحاري المزدوج، الذي استهدف، ليلة الأربعاء الخميس، محطة للحافلات بمنطقة كامبونغ ميلايو شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلف مقتل خمسة أشخاص وجرح 10 آخرين.

وأكدت المصادر ذاتها أن المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية سيتيو واسيستو، قال في تصريح للصحافة إن القتلى هم ثلاثة من رجال الشرطة ومنفذي التفجيرين، وأن خمسة جرحى هم كذلك من الشرطة والخمسة الآخرين مدنيين، موضحا أن رجال الشرطة ضحايا التفجيرين كانوا لحظة الحادث مكلفين بحراسة تظاهرة أقيمت في المنطقة التي وقع فيها الهجوم.

وأشار المتحدث ذاته أن الأمر يتعلق "بتفجيرين متزامنين نفذهما شخصين انتحاريين وليس انتحاري واحد كما كان يعتقد سابقا"، مبرزا أن الشرطة تعمل جاهدة على تحديد هوية منفذي التفجيرين اللذين استعمل فيهما قنبلتين موضوعتين في "طنجرتي ضغط".