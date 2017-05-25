بالصور..رياح الشرقي ساهمت في انتشار ألسنة النيران بالسوق الشعبي ''بئر الشيفا'' بطنجة +تفاصيل جديدة بخصوص الحريق ﻿

اندلع ليلة أمس الأربعاء، حريق عرضي بالسوق الشعبي ''بئر الشيفا'' بطنجة، دون تسجيل ضحايا، وفقا للسلطات المحلية.

"شوف تيفي"

اندلع ليلة أمس الأربعاء، حريق عرضي بالسوق الشعبي "بئر الشيفا" بطنجة، دون تسجيل ضحايا، وفقا للسلطات المحلية.

وأوضحت السلطات أن رياح "الشرقي" ساهمت في انتشار ألسنة النيران بسرعة داخل السوق، مما تسبب في تدمير العديد من المرافق التجارية.

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الوقاية المدينة تواصل جهودها للسيطرة على الحريق.

وكانت "شوف تيفي" السباقة في الكشف عن التفاصيل الأولى لهذا الحر يق الذي ضرب أحد أهم الأسواق الشعبية بمدينة طنجة.