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هام للمغاربة..طقس حار وتساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الخميس

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 10:28 هام للمغاربة..طقس حار وتساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الخميس | مجتمع
هام للمغاربة..طقس حار وتساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الخميس، أن يكون الطقس حارا شيئا ما بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، مع سماء غائمة جزئيا بالواجهة المتوسطية وبأقصى الشمال الغربي للبلاد حيث من

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الخميس، أن يكون الطقس حارا شيئا ما بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، مع سماء غائمة جزئيا بالواجهة المتوسطية وبأقصى الشمال الغربي للبلاد حيث من المحتمل أن تعطي أمطارا ضعيفة محليا.

ويرتقب تكون سحب شيئا ما غير مستقرة خلال الزوال فوق مرتفعات الريف والأطلس، من المحتمل أن تمتد بعد ذلك نحو المنطقة الشرقية.

كما ستستمر السحب المنخفضة والكثيفة نسبيا بالسواحل الشمالية والوسطى في حين ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية بينما ستهب شمالية وأحيانا غربية عموما بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 19 و 26 درجة بجنوب الريف، وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 14 و19 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 18 و 23 درجة بالمرتفعات و الساحل المتوسطي والسواحل الوسطى، و ما بين 23 و28 درجة بالسهول الشمالية و الجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية، ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس، وما بين 28 و33 درجة بجنوب الريف والمنطقة الشرقية والسايس واللوكوس والغرب والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الغربية للأطلس ووسط الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، و قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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