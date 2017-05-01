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فيديو صادم..عاهرات سلخو شاب وسط الشارع العام في الليل..شوف شنو وقع

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 10:19 فيديو صادم..عاهرات سلخو شاب وسط الشارع العام في الليل..شوف شنو وقع | حوادث و حقوق
فيديو صادم..عاهرات سلخو شاب وسط الشارع العام في الليل..شوف شنو وقع
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يُظهر لحظة قيام بائعات جنس ''عاهرات'' بالاعتداء على شاب بطريقة بشعة وسط الشارع العام.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يُظهر لحظة قيام بائعات جنس "عاهرات" بالاعتداء على شاب بطريقة بشعة وسط الشارع العام.

وحسب ناشري هذا الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي دقيقة و 23 ثانية، فإن فصوله، وقعت أخيرا بإحدى دول أمريكا اللاثتينة، حيث قامت بائعات هوى بالاعتداء على شخص قام بإهانتهن خلال وقوفهن بإحدى الشوارع ليلا.

وتفاعلت العديد من الصفحات مع هذا الفيديو، الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة، وقد علق على تفاصيله آلاف النشطاء، حيث أكد جميعهم أن مثل هذه الأمور تقع بشكل مستمر في الأماكن التي تعرف تواجد ممتهنات الدعارة في مختلف دول العالم.

 

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