 بالصورة:هذا هو القاضي لي حصلوه خدا رشوة بقيمة 5000 درهم داخل المحكمة بالرباط ﻿
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بالصورة:هذا هو القاضي لي حصلوه خدا رشوة بقيمة 5000 درهم داخل المحكمة بالرباط

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 10:07 بالصورة:هذا هو القاضي لي حصلوه خدا رشوة بقيمة 5000 درهم داخل المحكمة بالرباط | حوادث و حقوق
بالصورة:هذا هو القاضي لي حصلوه خدا رشوة بقيمة 5000 درهم داخل المحكمة بالرباط
''رشيد مشقاقة'' القاضي الذي كان في الأمس القريب يمارس عمله القضائي بعد أدائه لقسم المهنة بألا يخون الأمانة ،وجد نفسه أمام النيابة العامة بالمحكمة التي يُصدر فيها أحكامه ،متهما في قضية رشوة

شوف تيفي:م غ

"رشيد مشقاقة" القاضي الذي كان في الأمس القريب يمارس عمله القضائي بعد أدائه لقسم المهنة بألا يخون الأمانة ،وجد نفسه أمام النيابة العامة بالمحكمة التي يُصدر فيها أحكامه ،متهما في قضية رشوة

و في هذا السياق،أعلنت وزارة العدل أن قاضيا مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط، يرأس في نفس الوقت إحدى الجمعيات المهنية للقضاة، ضبط متلبسا بتسلم رشوة من أحد المواطنين يومه الأربعاء بقيمة 5000 درهم.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي بنسخة منه، أنه تمت عملية الضبط تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأشارت البلاغ إلى أن ملف هذه القضية سيحال طبقا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لعرضها على أنظار الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.

وتأتي هذه العملية، حسب المصدر ذاته، بعد عدة حالات مماثلة كانت آخرها تتعلق بقاض مستشار بمحكمة النقض ضبط هو الآخر متلبسا بتلقي رشوة.

كنل أشار البلاغ إلى أن مشروع إصلاح القضاء، الذي يرعاه جلالة الملك حفظه الله يجعل أولى أولوياته تخليق منظومة العدالة.

كما يجب التأكيد، يضيف البلاغ، على أن القانون يسري على الجميع وأن تطبيقه سيأخذ مجراه الطبيعي بكل حزم ومسؤولية لمواجهة هذه الانحرافات والتصدي لكل أشكال الفساد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فساد رشوة

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