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عاجل.. اعتقالات جديدة في إطار التحقيقات في هجوم مانشستر

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 09:59 عاجل.. اعتقالات جديدة في إطار التحقيقات في هجوم مانشستر | دولي
عاجل.. اعتقالات جديدة في إطار التحقيقات في هجوم مانشستر
أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخصين جديدين صباح يومه الخميس في منطقة مانشستر ''على صلة'' بالهجوم الدامي الذي وقع الاثنين، فيما تم الإفراج عن امرأة أوقفت

"شوف تيفي"

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخصين جديدين صباح يومه الخميس في منطقة مانشستر "على صلة" بالهجوم الدامي الذي وقع الاثنين، فيما تم الإفراج عن امرأة أوقفت الأربعاء دون توجيه الاتهامات إليها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن عدد المعتقلين إلى حدود الساعة وصل إلى ثمانية في بريطانيا في إطار التحقيق بشأن الهجوم الذي وقع الاثنين في مانشستر وأسفر عن 22 قتيلا.

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المغرب شوف تيفي بريطانيا منطقة مانشستر الإفراج القتلى الهجوم

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