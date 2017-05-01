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بنكيران ينهي الإعتكاف ويعود لإدارة حزب '' المصباح ''

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 03:24 بنكيران ينهي الإعتكاف ويعود لإدارة حزب المصباح | بوليتيك
بنكيران ينهي الإعتكاف ويعود لإدارة حزب '' المصباح ''
عاد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، إلى ممارسة أنشطته كأمين عام لحزب العدالة والتنمية منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث إستفسر إدارة الحزب حول وضعية بعض الملفات والتقارير بالإضافة إلى

شوف تيفي

عاد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، إلى ممارسة أنشطته كأمين عام لحزب العدالة والتنمية منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث إستفسر إدارة الحزب حول وضعية بعض الملفات والتقارير بالإضافة إلى المستجدات ووضعية بعض الأجهزة التنظيمية "للبيجيدي".

وأفادت مصادر "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران طلب من إدارة الحزب مده ببعض التقارير حول الشؤون الداخلية للحزب، خاصة حول سير عملية التحضير للمؤتمر المقبل، حيث تواصل اللجنة التحضيرية إجتماعاتها برئاسة محمد يتيم، كما تتواصل الاجتماعات داخل الكتابات الجهوية في ذات الشأن.

ودخل بن كيران في إعتكاف بفيلته بالرباط مكتفيا باستقبال المهنئين والزوار، الذين يتوافدون على مقر إقامته منذ عودته من العمرة الأسبوع الماضي.



‫شوف تيفي

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