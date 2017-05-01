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'' البلوكاج'' بمجلس جهة كلميم يؤخر إنجاز الطريق السيار بين تيزنيت والعيون

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 02:08 البلوكاج بمجلس جهة كلميم يؤخر إنجاز الطريق السيار بين تيزنيت والعيون | بوليتيك
'' البلوكاج'' بمجلس جهة كلميم يؤخر إنجاز الطريق السيار بين تيزنيت والعيون
كشف مصدر مطلع في إتصال مع ''شوف تيفي'' أن الطريق السيار المرتقب تشييده بين تيزنيت والعيون قد يعرف تأخيرا في موعد إنطلاقه والانتهاء من إنجازه بسبب الصراع المحتدم داخل مجلس جهة كلميم واد نون بين الرئيس

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع في إتصال مع "شوف تيفي" أن الطريق السيار المرتقب تشييده بين تيزنيت والعيون قد يعرف تأخيرا في موعد إنطلاقه والانتهاء من إنجازه بسبب الصراع المحتدم داخل مجلس جهة كلميم واد نون بين الرئيس عبد الرحيم بوعيدة ومتزعم تيار الرافضين "لإدريس لشكر" ككاتب أول للحزب عبد الوهاب بلفقيه.

وأفاد ذات المصدر، أن التأثير على مسار مشروع الطريق السريع، سيكون كبيرا إذا إستمر "البلوكاج" بين الاغلبية والمعارضة بمجلس الجهة، حيث مازالت مكاتب الدراسات تنتظر هي الأخرى التوافق والتصويت على نقطة الطريق السريع.

وفي ذات السياق، سبق لرئيس مجلس الجهة، عبد الرحيم بوعيدة، أن صرح بكون المجلس لم يتمكن من المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات “المهمة والاستراتيجية” والتي سيكون لها “انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على الجهة”، محملا رئيس الجهة المعارضة مسؤولية عدم التصويت على هذه الاتفاقيات وبالتالي “عرقلة عجلة التنمية بالمنطقة”، و يتعلق الأمر بالاتفاقية الخاصة بإنجاز الطريق السريع بين تزنيت والعيون، وبطلب فتح خط اعتماد مالي لدى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع استثمارية بالجهة، وبالاتفاقية الخاصة بمحور الصحة والمنبثقة عن عقد برنامج لتمويل وتنفيذ برامج التنمية المندمجة للجهة، وكذا اتفاقية شراكة لتأهيل وتوسيع المراكز الاستشفائية بالجهة، فضلا عن اتفاقية بين المجلس وجمعية قطر الخيرية وأخرى مع جمعية معرض الفرس بالجديدة برسم السنتين الماليتين 2016 و2017.

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