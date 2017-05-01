بالفيديو..الفنان عبد الرؤوف يعترف: ها علاش مخدمتش في رمضان وهذا هو السبب ﻿

''حتى واحد ما عيطليا و حتى منتج ما قالي أجي تخدم'' ,هكذا عبرالفنان الكوميدي المغربي عبد الرحيم التونسي المعروف .

شوف تيفي:ماريا جعدود

"حتى واحد ما عيطليا و حتى منتج ما قالي أجي تخدم" ,هكذا عبرالفنان الكوميدي المغربي عبد الرحيم التونسي المعروف .

بعبد الرؤوف في اتصال هاتفي مع شوف تيفي عن عدم اشتغاله في أعمال رمضانية

واوضح عبد الرؤوف ان السبب يعود لشركات الانتاج والمخرجين الذين لم يتصلوا به للمشاركة في الأعمال الرمضانية ولتقريبه من جمهوره المغربي.

وختم الفنان القدير صاحب الابتسامة الجميلة حديثه الهاتفي مع "شوف تيفي" بالقول: "الأرزاق بيد الله.. متمنيا للجمهور المغربي رمضان مبارك سعيد ".