عاجل..عدم احترام إشارات المرور يتسبب في حادثة سير بالبيضاء+صور ﻿

شهد شارع الجيش الملكي على مستوى الباب رقم 4 لميناء مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من ليلة الأربعاء الخميس، حادثة سير مروعة عقب وقوع اصطدام بين حافلة صغيرة لنقل العمال وسيارة خفيفة من نوع '' كونكو''.

"شوف تيفي "

شهد شارع الجيش الملكي على مستوى الباب رقم 4 لميناء مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من ليلة الأربعاء الخميس، حادثة سير مروعة عقب وقوع اصطدام بين حافلة صغيرة لنقل العمال وسيارة خفيفة من نوع " كونكو".

وحسب مصدر "شوف تيفي " فإن تجاوز إشارة التوقف، كان سببا في وقوع الحادث، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة الخفيفة بجروح جد خطيرة، ليتم نقله على إثر ذلك إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الأمن، حلت بعين المكان وقامت بمعاينة السيارة والحافلة للكشف عن الظروف والملابسات المتسببة في وقوع الحادث بينهما.