 وزير الداخلة:الدولة تعتبر تنمية الناظور ومجموع المنطقة "أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء وضعية محددة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..عدم احترام إشارات المرور يتسبب في حادثة سير بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل..عدم احترام إشارات المرور يتسبب في حادثة سير بالبيضاء+صور

الحصاد اليومي.. فلكي مغربي يكشف عن أول أيام رمضان بالمغرب‎ | بووز

الحصاد اليومي.. فلكي مغربي يكشف عن أول أيام رمضان بالمغرب‎

وزير الداخلة:الدولة تعتبر تنمية الناظور ومجموع المنطقة أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء وضعية محددة | بوليتيك

وزير الداخلة:الدولة تعتبر تنمية الناظور ومجموع المنطقة "أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء

شوف الصحافة.. محتجون يحتجزون مروحية وزير الداخلية‎‎ | بووز

شوف الصحافة.. محتجون يحتجزون مروحية وزير الداخلية‎‎

بالفيديو.. ستيام تطلق جيلا جديدا من حافلات تساهم في تقليص نسبة حوادث السير | بووز

بالفيديو.. ''ستيام'' تطلق جيلا جديدا من حافلات تساهم في تقليص نسبة حوادث السير

مثير وبالصور.. الليبي مرتكب الهجوم الدموي عاشق لفريق مانشستر يونايتد..وهذه هي التفاصيل الكاملة حول حياته الخاصة وحياة والده | دولي

مثير وبالصور.. الليبي مرتكب الهجوم الدموي عاشق لفريق مانشستر يونايتد..وهذه هي التفاصيل الكاملة حول

خطير: مستهلكو الإسكتازي المهرب من الجزائر إلى المغرب..سيصبحون شواذا جنسيا و سيصابون بالضعف الجنسي | حوادث و حقوق

خطير: مستهلكو ''الإسكتازي'' المهرب من الجزائر إلى المغرب..سيصبحون شواذا جنسيا و سيصابون بالضعف

مغربيتان تحققان انجازا مهما وتصلان لقمة جبل إيفرست وهما تحملان المصحف والعلم المغربي+صور | مجتمع

مغربيتان تحققان انجازا مهما وتصلان لقمة جبل إيفرست وهما تحملان المصحف والعلم المغربي+صور

عاجل.. مسيرة احتجاجية ليلية بعد وفاة شاب أمام مركز صحي بعين تاوجطات القريبة من فاس | حوادث و حقوق

عاجل.. مسيرة احتجاجية ليلية بعد وفاة شاب ''أمام مركز صحي'' بعين تاوجطات القريبة من فاس

الدولة غير العنيدة

وزير الداخلة:الدولة تعتبر تنمية الناظور ومجموع المنطقة "أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء وضعية محددة

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 00:41 وزير الداخلة:الدولة تعتبر تنمية الناظور ومجموع المنطقة أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء وضعية محددة | بوليتيك
وزير الداخلة:الدولة تعتبر تنمية الناظور ومجموع المنطقة "أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء وضعية محددة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعتبر تنمية الناظور ومجموع المنطقة ''أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء وضعية محددة''.

شوف تيفي:

 أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعتبر تنمية الناظور ومجموع المنطقة "أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء وضعية محددة".

وقال لفتيت، خلال اجتماع مع المسؤولين المحليين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني بإقليم الناظور، "إن الدولة تعتبر تنمية هذه الجهة أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء وضعية محددة، وذلك في إطار الدينامية التنموية التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

ويندرج هذا اللقاء في إطار التفاعل الإيجابي مع حاجيات المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم، عبر تحديد أفضل السبل لخلق بنية اقتصادية مستدامة قادرة على استيعاب الطاقات الشابة التي يزخر بها الإقليم، وفتح آفاق واعدة أمامهم، من خلال إدماجهم في سوق الشغل.

وذكر الوزير، خلال هذا اللقاء بالعناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للمنطقة منذ إعتلائه عرش أسلافه المنعمين، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رفيع المستوى إلى إقليم الحسيمة بتعليمات ملكية سامية، والتي ستعقبها زيارات إلى العديد من أقاليم المملكة للاستماع إلى انتظارات المواطنين.

ودعا لفتيت السلطات الترابية إلى نهج سياسة القرب إزاء مطالب المواطنين وانشغالاتهم وإرساء ثقافة الحوار، في إطار ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة.

وسجل أن تحقيق الأهداف المسطرة لكل البرامج التنموية رهين بتضافر جهود مجموع الفاعلين، لاسيما الهيئات المنتخبة، مضيفا أن التعبئة ذاتها منتظرة من جانب المجتمع المدني المدعو إلى تعزيز مساهمة الساكنة في المسلسل التنموي.

وأبرز منتخبون محليون وبرلمانيون وممثلو المجتمع المدني، خلال هذا اللقاء، أهمية مثل هذه اللقاءات التي تتيح الاطلاع، عن قرب، على تطلعات المواطنين، وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة على مختلف الأصعدة، من خلال تبني مقاربة تشاركية.

وتطرقوا، أيضا، إلى الانشغالات الكبرى للساكنة، والمرتبطة، أساسا، بالقطاعات الحيوية من قبيل الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار.

حضر هذا اللقاء الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ومدير وكالة تنمية جهة الشرق، ورئيس المجلس المديري لمارشيكا ميد، ورئيس جهة الشرق، وعامل إقليم الناظور، ورئيس المجلس الإقليمي.

وكان لفتيت عقد، اليوم أيضا، لقاء مماثلا بالدريوش مع المنتخبين وممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني بالإقليم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزير الداخلية لفتيت الناظر احتحاحات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إلياس العماري يتوعد سعد الدين العثماني وحزب المصباح بسبب إحتجاجات الحسيمة | بوليتيك

إلياس العماري يتوعد سعد الدين العثماني و''حزب المصباح '' بسبب إحتجاجات الحسيمة

أحمد عصيد يكشف خطة ناصر الزفزافي لتحريف إحتجاجات ساكنة الحسيمة | بوليتيك

أحمد عصيد يكشف خطة ''ناصر الزفزافي'' لتحريف إحتجاجات ساكنة الحسيمة

حصري..الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة خلال رمضان..وهذا هو المشروع الذي سيدشنه | بوليتيك

حصري..الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة خلال رمضان..وهذا هو المشروع الذي سيدشنه

الملك يستقبل بفاس وفدا عن رؤساء الدورة الـ25 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية | بوليتيك

الملك يستقبل بفاس وفدا عن رؤساء الدورة الـ25 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا ما قاله مروان فلايني عن مواطنه حكيم زياش بعد مواجهته في النهائي الأوروبي | قنوات أخرى
منذ 20 دقيقة

هذا ما قاله مروان فلايني عن مواطنه حكيم زياش بعد مواجهته في النهائي الأوروبي

أحوال الطقس : 25 ماي 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 25 ماي 2017

فيديو صادم.. شوفو شنو وقع لفتيات الجزائر | قنوات أخرى

فيديو صادم.. شوفو شنو وقع لفتيات الجزائر

فيديو جديد لحازم جام و أسامة حنصالي بعنوان كلنا نتجمعو | قنوات أخرى

فيديو جديد لحازم جام و أسامة حنصالي بعنوان كلنا نتجمعو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..عدم احترام إشارات المرور يتسبب في حادثة سير بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

عاجل..عدم احترام إشارات المرور يتسبب في حادثة سير بالبيضاء+صور

الحصاد اليومي.. فلكي مغربي يكشف عن أول أيام رمضان بالمغرب‎ | بووز

الحصاد اليومي.. فلكي مغربي يكشف عن أول أيام رمضان بالمغرب‎

وزير الداخلة:الدولة تعتبر تنمية الناظور ومجموع المنطقة أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء وضعية محددة | بوليتيك

وزير الداخلة:الدولة تعتبر تنمية الناظور ومجموع المنطقة "أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء

شوف الصحافة.. محتجون يحتجزون مروحية وزير الداخلية‎‎ | بووز

شوف الصحافة.. محتجون يحتجزون مروحية وزير الداخلية‎‎

﻿ ﻿
أمس 10:15 GMT

عاجل..بعد تفجير مانشستر: إغلاق محطة للقطارات بلندن بسبب عبوة مريبة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.