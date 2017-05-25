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مثير وبالصور.. الليبي مرتكب الهجوم الدموي عاشق لفريق مانشستر يونايتد..وهذه هي التفاصيل الكاملة حول حياته الخاصة وحياة والده

بتاريــخ : 25 ماي 2017 / 00:04 مثير وبالصور.. الليبي مرتكب الهجوم الدموي عاشق لفريق مانشستر يونايتد..وهذه هي التفاصيل الكاملة حول حياته الخاصة وحياة والده | دولي
مثير وبالصور.. الليبي مرتكب الهجوم الدموي عاشق لفريق مانشستر يونايتد..وهذه هي التفاصيل الكاملة حول حياته الخاصة وحياة والده
كشف مصادر إعلامية عالمية، عن تفاصيل مثيرة تهم الحياة الخاصة للانتحار الليبي سليمان عبيدي منفذ الهجوم الدموي بمانشستر والذي خلف مقتل 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين، خلال حضورهم حفل للمغنية الأمريكية

"شوف تيفي"

 كشف مصادر إعلامية عالمية، عن تفاصيل مثيرة تهم الحياة الخاصة للانتحار الليبي سليمان عبيدي منفذ الهجوم الدموي بمانشستر والذي خلف مقتل 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين، خلال حضورهم حفل للمغنية الأمريكية اريانا جراندي.

 وأكدت المصادر ذاتها أن عبيدي ولد في مانشستر عام 1994، لأب وأم ليبيين، وكان أحد أكبر مشجعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقد كان معروفا لدى قوات الأمن، إلا أنه لم يُعتقل أو يُحقق معه، بعد أن تم التأكد بأنه لا يشكل أي خطورة على أمن وسلامة بريطانيا.

وقال أحد أفراد الجالية الليبية في مانشستر، تضيف ذات المصادر إنه صُدم عندما علم بأن سلمان هو مُنفّذ الهجوم الدامي، الذي راح ضحيته العديد من الأطفال، مؤكدا أنه كان شابا هادئا، يحترم الجميع، على عكس شقيقه إسماعيل، الذي كان مشاغبا.

وتطرقت العديد من الصحف البريطانية في كشفها عن هوية سلمان عبيدي إلى الحياة الخاصة لوالد الملقب بـ "أبو إسماعيل" الذي كان معتادا على أداء الصلوات الخمس بمسجد دزبري، وأحيانا ما يؤدي الآذان، وحرص على أن يحفظ أبناءه القرآن الكريم، وقد أعرب لجيرانه عن رفضه لما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية.

وعلاقة بأبو إسماعيل فقد نشرت مصادر إعلامية ليبية تقريرا عنه، حيث أكدت أن اسمه الأصلي هو رمضان بلقاسم العبيدي من مواليد 24 ديسمبر 1965، كان يعمل بجهاز الأمن الداخلي الليبي برتبة رئيس عرفاء، وكان يعيش قبل انشقاقه عن النظام السابق في منطقة باب بن غشير بالعاصمة الليبية طرابلس حتى العام 1991، وبعد عودته إلى ليبيا العام 2008، سكن في حي زاوية الدهماني.

وأبرزت هذه المصادر ومن بينها موقع "المرصد" الليبي صورة لوثيقة صادرة عن جهاز الأمن الداخلي، أدرج فيها والد انتحاري مانشستر بصفة عضو في الجماعة الليبية المقاتلة التي كانت تهدف إلى الإطاحة بنظام القدافي، وأنه مطلوب وقيد المتابعة، وقد غادر ليبيا سنة 1991 إلى السعودية ومنها إلى لندن ثم مانشستر التي عاش فيها، وعمل كداعية في مسجد بالمدينة، وهو ذات المسجد الذي كان يتردد عليه ابنه سليمان.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة البريطانية، أوقفت أبو إسماعيل والد منفذ الهجوم الدموي وابنه الثاني بالإضافة إلى أربعة أشخاص، يشتبه تورطه في هذا العمل الإرهابي.

‫شوف تيفي

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