 مغربيتان تحققان انجازا مهما وتصلان لقمة جبل إيفرست وهما تحملان المصحف والعلم المغربي+صور ﻿
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مغربيتان تحققان انجازا مهما وتصلان لقمة جبل إيفرست وهما تحملان المصحف والعلم المغربي+صور

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 23:35 مغربيتان تحققان انجازا مهما وتصلان لقمة جبل إيفرست وهما تحملان المصحف والعلم المغربي+صور | مجتمع
مغربيتان تحققان انجازا مهما وتصلان لقمة جبل إيفرست وهما تحملان المصحف والعلم المغربي+صور
تمكنت متسلقتا الجبال المغربيتان بشرى بايبانو وغزلان عقار من تحقيق إنجاز تاريخي بالنسبة لهما، بعد أن تمكنتا من الوصول إلى قمة جبل إيفرست، التي تعتبر أعلى قمة في العالم، وهما تحملان المصحف والراية

 "شوف تيفي"

 تمكنت متسلقتا الجبال المغربيتان بشرى بايبانو وغزلان عقار من تحقيق إنجاز تاريخي بالنسبة لهما، بعد أن تمكنتا من الوصول إلى قمة جبل إيفرست، التي تعتبر أعلى قمة في العالم، وهما تحملان المصحف والراية الوطنية.

 واستطاعت بشرى بايبانو البالغة من  العمر 47 سنة، الوصول إلى قمة ايفرست يوم الأحد الماضي، بينما تمكنت غزلان عقار من اللحاق بها، أمس الثلاثاء بعد العديد من المحاولات لتسلق الجبل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي غزلان عقار إيفرست المصحف قمة

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