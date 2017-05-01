عاجل.. مسيرة احتجاجية ليلية بعد وفاة شاب ''أمام مركز صحي'' بعين تاوجطات القريبة من فاس ﻿

يحتج العشرات من ساكنة عبن تاوجطات القريبة من فاس و التابعة إداريا لإقليم الحاجب بعد أخبار عن وفاة شاب أمام مركز صحي بالمنطقة.

شوف تيفي



يحتج العشرات من ساكنة عبن تاوجطات القريبة من فاس و التابعة إداريا لإقليم الحاجب بعد أخبار عن وفاة شاب أمام مركز صحي بالمنطقة.

ويحتج في هذه اللحظات العشرات من الساكنة المحلية اغلبهم من الأطفال والشباب حسب نقل مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أظهرت مقاطع فيديو مصورة شباب وأطفال وهم يطالبون بفتح تحقيق مستعجل حول أسباب وفاة الضحية.



وربطت "شوف تيفي" إتصالات هاتفية بمندوب الصحة بمدينة الحاجب لكن هاتفه خارج التغطية رغم المحاولات المتكررة، لمعرفة ملابسات وحقيقة وفاة الضحية.