مؤثر.. انتحار سبعينية ''بطريقة مؤلمة'' بحي الولفة بالدار البيضاء ﻿

إهتز حي الألفة بمدينة الدار البيضاء زوال اليوم على وقع سقوط سيدة تبلغ حوالي 76 سنة من عمرها من شرفة شقة في الطابق الثاني بمجمع سكني بالحي المذكور.

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إهتز حي الألفة بمدينة الدار البيضاء زوال اليوم على وقع سقوط سيدة تبلغ حوالي 76 سنة من عمرها من شرفة شقة في الطابق الثاني بمجمع سكني بالحي المذكور.



وحسب مصادر من عين المكان، فالرواية المتداولة بين ساكنة الجيران إلى حدود هذه اللحظة، هو انتحار الضحية، عبر القفز من شقتها المتواجدة بالطابق الثاني، حيث مباشرة بعد الواقعة حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية بعين المكان ليتم نقل الضحية نحو المستشفى، فيما استمعت الشرطة لإفادة بعض الجيران والحاضرين، الذين صرحوا بأن المعنية بالأمر كانت تتواجد لوحدها في المنزل قبل الحادثة.



وأفادت ذات المصادر، عن وفاة الضحية داخل المستشفى حسب رواية أحد جيران الضحية قبل قليل، فيما لازالت الملابسات التي ستكشف عنها التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة هي الكفيلة بفك لغز القضية.