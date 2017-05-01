 مؤثر.. انتحار سبعينية ''بطريقة مؤلمة'' بحي الولفة بالدار البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير: مستهلكو الإسكتازي المهرب من الجزائر إلى المغرب..سيصبحون شواذا جنسيا و سيصابون بالضعف الجنسي | حوادث و حقوق

خطير: مستهلكو ''الإسكتازي'' المهرب من الجزائر إلى المغرب..سيصبحون شواذا جنسيا و سيصابون بالضعف

مغربيتان تحققان انجازا مهما وتصلان لقمة جبل إيفرست وهما تحملان المصحف والعلم المغربي+صور | مجتمع

مغربيتان تحققان انجازا مهما وتصلان لقمة جبل إيفرست وهما تحملان المصحف والعلم المغربي+صور

عاجل.. مسيرة احتجاجية ليلية بعد وفاة شاب أمام مركز صحي بعين تاوجطات القريبة من فاس | حوادث و حقوق

عاجل.. مسيرة احتجاجية ليلية بعد وفاة شاب ''أمام مركز صحي'' بعين تاوجطات القريبة من فاس

مؤثر.. انتحار سبعينية بطريقة مؤلمة بحي الولفة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

مؤثر.. انتحار سبعينية ''بطريقة مؤلمة'' بحي الولفة بالدار البيضاء

إلياس العماري يتوعد سعد الدين العثماني وحزب المصباح بسبب إحتجاجات الحسيمة | بوليتيك

إلياس العماري يتوعد سعد الدين العثماني و''حزب المصباح '' بسبب إحتجاجات الحسيمة

الزفزافي يعيش علاقة حب قوية و عشيقته تُلازمه في مسيراته الاحتجاجية و خرجاته الإعلامية الغريبة | مجتمع

الزفزافي يعيش علاقة حب قوية و عشيقته تُلازمه في مسيراته الاحتجاجية و خرجاته الإعلامية الغريبة

أحمد عصيد يكشف خطة ناصر الزفزافي لتحريف إحتجاجات ساكنة الحسيمة | بوليتيك

أحمد عصيد يكشف خطة ''ناصر الزفزافي'' لتحريف إحتجاجات ساكنة الحسيمة

حصري..الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة خلال رمضان..وهذا هو المشروع الذي سيدشنه | بوليتيك

حصري..الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة خلال رمضان..وهذا هو المشروع الذي سيدشنه

عاجل: دولة عربية تصدرا قرارا صادما في حق 21 موقعًا إلكترونيًا من بينهم موقع الجزيرة وها علاش | منوعات

عاجل: دولة عربية تصدرا قرارا صادما في حق 21 موقعًا إلكترونيًا من بينهم موقع الجزيرة وها علاش

الدولة غير العنيدة

مؤثر.. انتحار سبعينية ''بطريقة مؤلمة'' بحي الولفة بالدار البيضاء

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 22:55 مؤثر.. انتحار سبعينية بطريقة مؤلمة بحي الولفة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
مؤثر.. انتحار سبعينية ''بطريقة مؤلمة'' بحي الولفة بالدار البيضاء
إهتز حي الألفة بمدينة الدار البيضاء زوال اليوم على وقع سقوط سيدة تبلغ حوالي 76 سنة من عمرها من شرفة شقة في الطابق الثاني بمجمع سكني بالحي المذكور.

شوف تيفي

إهتز حي الألفة بمدينة الدار البيضاء زوال اليوم على وقع سقوط سيدة تبلغ حوالي 76 سنة من عمرها من شرفة شقة في الطابق الثاني بمجمع سكني بالحي المذكور.

وحسب مصادر من عين المكان، فالرواية المتداولة بين ساكنة الجيران إلى حدود هذه اللحظة، هو انتحار الضحية، عبر القفز من شقتها المتواجدة بالطابق الثاني، حيث مباشرة بعد الواقعة حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية بعين المكان ليتم نقل الضحية نحو المستشفى، فيما استمعت الشرطة لإفادة بعض الجيران والحاضرين، الذين صرحوا بأن المعنية بالأمر كانت تتواجد لوحدها في المنزل قبل الحادثة.

وأفادت ذات المصادر، عن وفاة الضحية داخل المستشفى حسب رواية أحد جيران الضحية قبل قليل، فيما لازالت الملابسات التي ستكشف عنها التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة هي الكفيلة بفك لغز القضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

انتحار السيدة العجوز التحقيقات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير: مستهلكو الإسكتازي المهرب من الجزائر إلى المغرب..سيصبحون شواذا جنسيا و سيصابون بالضعف الجنسي | حوادث و حقوق

خطير: مستهلكو ''الإسكتازي'' المهرب من الجزائر إلى المغرب..سيصبحون شواذا جنسيا و سيصابون بالضعف الجنسي

عاجل.. مسيرة احتجاجية ليلية بعد وفاة شاب أمام مركز صحي بعين تاوجطات القريبة من فاس | حوادث و حقوق

عاجل.. مسيرة احتجاجية ليلية بعد وفاة شاب ''أمام مركز صحي'' بعين تاوجطات القريبة من فاس

شوفو كيفاش حصلو قاضي كيعطي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط | حوادث و حقوق

شوفو كيفاش حصلو قاضي كيعطي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط

عاجل ومفجع.. هذا ما تم العثور عليه بشاطئ السابليط بالمحمدية في هذه اللحظات+ تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل ومفجع.. هذا ما تم العثور عليه بشاطئ السابليط بالمحمدية في هذه اللحظات+ تفاصيل مؤلمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم.. شوفو شنو وقع لفتيات الجزائر | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

فيديو صادم.. شوفو شنو وقع لفتيات الجزائر

فيديو جديد لحازم جام و أسامة حنصالي بعنوان كلنا نتجمعو | قنوات أخرى

فيديو جديد لحازم جام و أسامة حنصالي بعنوان كلنا نتجمعو

بالفيديو.الطبيب الشهير Doc samad ينفعل و ينفجر و يسب و يشتم منتقديه الذين وصفوه بالشاذ الجنسي‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.الطبيب الشهير Doc samad ينفعل و ينفجر و يسب و يشتم منتقديه الذين وصفوه بالشاذ الجنسي‎

فيديو صادم..ولدي بوليسي وبغاني نبيع داري منين رفضت عطاني سلخة ديال العصا و تكرفص عليا..هاذشي وقع فسلا | قنوات أخرى

فيديو صادم..ولدي بوليسي وبغاني نبيع داري منين رفضت عطاني سلخة ديال العصا و تكرفص عليا..هاذشي وقع فسلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير: مستهلكو الإسكتازي المهرب من الجزائر إلى المغرب..سيصبحون شواذا جنسيا و سيصابون بالضعف الجنسي | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

خطير: مستهلكو ''الإسكتازي'' المهرب من الجزائر إلى المغرب..سيصبحون شواذا جنسيا و سيصابون بالضعف

مغربيتان تحققان انجازا مهما وتصلان لقمة جبل إيفرست وهما تحملان المصحف والعلم المغربي+صور | مجتمع

مغربيتان تحققان انجازا مهما وتصلان لقمة جبل إيفرست وهما تحملان المصحف والعلم المغربي+صور

عاجل.. مسيرة احتجاجية ليلية بعد وفاة شاب أمام مركز صحي بعين تاوجطات القريبة من فاس | حوادث و حقوق

عاجل.. مسيرة احتجاجية ليلية بعد وفاة شاب ''أمام مركز صحي'' بعين تاوجطات القريبة من فاس

مؤثر.. انتحار سبعينية بطريقة مؤلمة بحي الولفة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

مؤثر.. انتحار سبعينية ''بطريقة مؤلمة'' بحي الولفة بالدار البيضاء

﻿ ﻿
أمس 10:15 GMT

عاجل..بعد تفجير مانشستر: إغلاق محطة للقطارات بلندن بسبب عبوة مريبة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.