الزفزافي يعيش علاقة حب قوية و عشيقته تُلازمه في مسيراته الاحتجاجية و خرجاته الإعلامية الغريبة ﻿

علمت'' شوف تيفي ''من مصادر متطابقة أن المسمى الزفزافي، زعيم ما يطلق عليه بالمسيرات الاحتجاجية يعيش علاقة حب قوية مع إحدى الفتيات التي أصبحت ملازمة له من مدة ليست بالقصيرة

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي "من مصادر متطابقة أن المسمى الزفزافي، زعيم ما يطلق عليه بالمسيرات الاحتجاجية يعيش علاقة حب قوية مع إحدى الفتيات التي أصبحت ملازمة له من مدة ليست بالقصيرة... حيث أصبحا يعيشان جنبا إلى جنب تحضر معه في مسيراته الاحتجاجية بل و تخطط معه حتى الخرجات الإعلامية الغريبة الذي يقصف بها الرأي العام في كل لحظة.

و أضافت نفس المصادر أن سلوك الزفرافي تَغير كثيرا في الآونة الأخيرة حيث أصبحت تستهويه الزعامة ليظهر أمام عشيقته أنه الفارس المغوار، لذلك بالغ في الخرجات الإعلامية و استحلى أسلوب المواجهة ليُظهر لها قوته بعناده الفارغ...مصدرنا كشف لنا أن ما يُحرك الزفرافي مؤخرا هو العشق الذي امتلكه، خصوصا و أنه عاش صدمات عاطفية كثيرة في حياته أهمها الفتاة التي كان يُهيم حباً فيها قبل أن ترفضه لعطالته و مستواه التعليمي المتدني.

نتمنى من العشيقة الجديدة للزفزافي أن تُكمل معه مشوار قصته العاطفية بعد أن تسقط عنه صفة "ْالزعامة الوهمية" حتى لا يتلقى صدمة أخرى و "يْطير ليه الفريخ ويولي داير شي مصيبة أخرى كثر من هاذ الهذيان لي عايش فيه دابا..".