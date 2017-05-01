حصري..الملك محمد السادس يحل بهذه المدينة خلال رمضان..وهذا هو المشروع الذي سيدشنه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس من المنتظر أن يحل بمدينة الرباط خلال شهر رمضان المقبل، وهي الزيارة التي سيدشن خلالها بعض المشاريع التنموية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس من المنتظر أن يحل بمدينة الرباط خلال شهر رمضان المقبل، وهي الزيارة التي سيدشن خلالها بعض المشاريع التنموية.

وأكد المصدر ذاته أن لجنة مكونة من المصالح الأمنية والسلطات المحلية، حلت مساء يومه الأربعاء، بساحة الخير الموجودة بحي يعقوب المنصور بالرباط من أجل التحضير للزيارة الملكية التي سيقوم خلالها الملك محمد السادس بوضع الحجر الأساس لبناء مركز تكوين المهن الاجتماعية.