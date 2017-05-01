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الدولة غير العنيدة

عاجل: دولة عربية تصدرا قرارا صادما في حق 21 موقعًا إلكترونيًا من بينهم موقع الجزيرة وها علاش

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 22:02 عاجل: دولة عربية تصدرا قرارا صادما في حق 21 موقعًا إلكترونيًا من بينهم موقع الجزيرة وها علاش | منوعات
عاجل: دولة عربية تصدرا قرارا صادما في حق 21 موقعًا إلكترونيًا من بينهم موقع الجزيرة وها علاش
كشفت وسائل إعلام مصرية ،يومه الأربعاء،أن مصدر أمني مصري رفيع المستوى، أكد بأنَّه تمَّ حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية.

شوف تيفي:

كشفت وسائل إعلام مصرية ،يومه الأربعاء،أن مصدر أمني مصري رفيع المستوى، أكد بأنَّه تمَّ حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية.

و ذلك لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تصريحات أمير قطر، أمس الثلاثاء، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في البحرين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عاجل حجب مواقع الجزيرة

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