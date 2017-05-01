عاجل: اعتقال امرأة على ارتباط باعتداء مانشستر الإرهابي ﻿

أعلنت شرطة مدينة مانشستر اليوم الأربعاء اعتقال امرأة على ارتباط بالاعتداء الذي أودى الاثنين بحياة 22 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا في المدينة الواقعة بشمال غرب انجلترا، وهي سادس شخص يتم اعتقاله

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أعلنت شرطة مدينة مانشستر اليوم الأربعاء اعتقال امرأة على ارتباط بالاعتداء الذي أودى الاثنين بحياة 22 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا في المدينة الواقعة بشمال غرب انجلترا، وهي سادس شخص يتم اعتقاله في إطار الاعتداء.

وأوضحت الشرطة أنها نفذت "مداهمات مساء (الأربعاء) في بلاكلي" احد احياء شمال مانشستر، مشيرة إلى أنها "اعتقلت امرأة" من دون ان تعطي تفاصيل عن عمرها أو هويتها. وكان خمسة رجال قد .

اعتقلوا يوم الثلاثاء والأربعاء في إطار هذه القضية