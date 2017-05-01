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الملك يستقبل بفاس وفدا عن رؤساء الدورة الـ25 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية | بوليتيك

الملك يستقبل بفاس وفدا عن رؤساء الدورة الـ25 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية

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الملك يستقبل بفاس وفدا عن رؤساء الدورة الـ25 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 21:36 الملك يستقبل بفاس وفدا عن رؤساء الدورة الـ25 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية | بوليتيك
الملك يستقبل بفاس وفدا عن رؤساء الدورة الـ25 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية
ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بفاس، وفدا عن رؤساء الدورة الخامسة والعشرين للجمعية الجهوية الإفريقية، التابعة للجمعية البرلمانية

شوف تيفي:و م ع

ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بفاس، وفدا عن رؤساء الدورة الخامسة والعشرين للجمعية الجهوية الإفريقية، التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية.

وأوضح البلاغ أنه خلال هذا الاستقبال، سلم الوفد لجلالة الملك، وسام "لابلياد" (لا غراند كروا)، الذي منحته لجلالته الجمعية البرلمانية للفرنكفونية.

ويأتي هذا التوشيح، وهو درجة تشريفية من الفرنكفونية وحوار الثقافات، وأرفع وسام تمنحه هذه المؤسسة، اعترافا بالدور الحاسم لجلالة الملك للنهوض بقيم الحوار والتسامح.

وأضاف بلاغ الديوان الملكي، أن هذا التوشيح يكرس مبادرات جلالته على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تثمين الإرث الحضاري والإنساني والمبادرات الملتزمة لأمير المؤمنين، التي رسخت وعززت سمعة المغرب كأرض للتعايش والتنوع الثقافي.

وألقى أوبين ميناكو ندجالاندجوكو رئيس الجمعية البرلمانية للفرنكفونية كلمة بهذه المناسبة.

ويتكون وفد رؤساء الدورة الخامسة والعشرين للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية من السيد أوبين ميناكو ندجالاندجوكو رئيس الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيد سيديبي إيساكا رئيس الجمعية الوطنية لمالي، والسيد راكوطو مامونجي جان ماكس رئيس الجمعية الوطنية لمدغشقر ، والسيد خورخي سانتوس رئيس الجمعية الوطنية للرأس الأخضر، والسيد نيابيندا باسكال رئيس الجمعية الوطنية لبوروندي، والسيد سورو كيغبافوري غيوم رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، و السيدين الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب و حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية

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المغرب الملك استقبال فاس

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