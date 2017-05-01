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شوفو كيفاش حصلو قاضي كيعطي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 21:28 شوفو كيفاش حصلو قاضي كيعطي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط | حوادث و حقوق
شوفو كيفاش حصلو قاضي كيعطي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط
أعلنت وزارة العدل أن قاضيا مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط، يرأس في نفس الوقت إحدى الجمعيات المهنية للقضاة، ضبط متلبسا بتسلم رشوة من أحد المواطنين اليومه الأربعاء.

شوف تيفي:و م ع

أعلنت وزارة العدل أن قاضيا مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط، يرأس في نفس الوقت إحدى الجمعيات المهنية للقضاة، ضبط متلبسا بتسلم رشوة من أحد المواطنين اليومه الأربعاء.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تمت عملية الضبط تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأشارت البلاغ إلى أن ملف هذه القضية سيحال طبقا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لعرضها على أنظار الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.

وتأتي هذه العملية، حسب المصدر ذاته، بعد عدة حالات مماثلة كانت آخرها تتعلق بقاض مستشار بمحكمة النقض ضبط هو الآخر متلبسا بتلقي رشوة.

كنل أشار البلاغ إلى أن مشروع إصلاح القضاء، الذي يرعاه جلالة الملك حفظه الله يجعل أولى أولوياته تخليق منظومة العدالة.

كما يجب التأكيد، يضيف البلاغ، على أن القانون يسري على الجميع وأن تطبيقه سيأخذ مجراه الطبيعي بكل حزم ومسؤولية لمواجهة هذه الانحرافات والتصدي لكل أشكال الفساد.

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