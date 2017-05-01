عاجل ومفجع.. هذا ما تم العثور عليه بشاطئ السابليط بالمحمدية في هذه اللحظات+ تفاصيل مؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شاطئ السابليط بالمحمدية، عرف قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، حالة استنفار قصوى بين رجال الوقاية المدنية خلال انتشال جثة شاب ألقتها مياه البحر.

"شوف تيفي "

علمت "شوف تيفي" أن شاطئ السابليط بالمحمدية، عرف قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، حالة استنفار قصوى بين رجال الوقاية المدنية خلال انتشال جثة شاب ألقتها مياه البحر.

وحسب مصدر "شوف تيفي " فإن الشاب البالغ من العمر قيد حياته 27 سنة، ابتلعته أمواج الشاطئ المذكور عشية الأحد الماضي، مشيرا إلى أن رجال الوقاية المدنية قاموا بمجهودات كبيرة لانتشال جثمانه.

وأضاف المصدر ذاته أن الشاب الغريق المنحدر من منطقة تيط مليل، جرى نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله.



تجدر الإشارة إلى أن مياه الشاطئ نفه، لفظت أول أمس جثمان شاب، ابتلعته هو الآخر أمواج البحر السبت الماضي.