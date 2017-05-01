عاجل: 5000 درهم تُطيح بقاضي محكمة الاستئناف بالرباط ﻿

متابعة منا لقضية القاضي الموقوف بالرباط،علمت '' شوف تيفي'' أن القاضي الذي تم توقيفه اليوم الأربعاء من داخل محكمة الاستئناف بالرباط متلبس بتلقي رشوة، تلقى مبلغ 5000 درهم.

شوف تيفي:



متابعة منا لقضية القاضي الموقوف بالرباط،علمت " شوف تيفي" أن القاضي الذي تم توقيفه اليوم الأربعاء من داخل محكمة الاستئناف بالرباط متلبس بتلقي رشوة، تلقى مبلغ 5000 درهم.



و قد مثُل مساء اليوم الأربعاء، القاضي (ر.م) أمام وكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، للنظر في المنسوب إليه.



و كانت المصالح الأمنية أوقفت اليوم الأربعاء، قاضي متلبس بالرشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط.



و جاء توقيف القاضي بالمحكمة المذكورة بعد شكاية تفيد أنه تسلم رشوة من طرف إحدى العائلات المتورط ابنها بالسجن ابتدائيا .