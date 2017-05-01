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انفراد..''أرملة مرداس'' دايرة فيها باطرونا فْعُكاشة وها كيفاش كَدوز النهار

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 20:35 انفراد..أرملة مرداس دايرة فيها باطرونا فْعُكاشة وها كيفاش كَدوز النهار | حوادث و حقوق
انفراد..''أرملة مرداس'' دايرة فيها باطرونا فْعُكاشة وها كيفاش كَدوز النهار
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن وفاء ''أرملة مرداس ''،تقضي أيامها داخل سجن عكاشة بشكل طبيعي و تتباهى بين السجينات بالأموال الطائلة التي تتلقاها و هي داخل السجن.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن وفاء "أرملة مرداس "،تقضي أيامها داخل سجن عكاشة بشكل طبيعي و تتباهى بين السجينات بالأموال الطائلة التي تتلقاها و هي داخل السجن.

وأوضحت ذات المصادر، أن "وفاء" تحصل على معاملة خاصة من طرف الموظفات وتحظى بمعاملة استثناية في الجناح المحبوسة داخله، حيث تتعامل معها السجينات بشكل جيد نظرا لامتلاكها المال ولقيامها بمنحهن السجائر بشكل مستمر.

و عكس ما تم تداوله،لا تعاني الزوجة الغادرة داخل سجن عكاشة من أي مشكل باستثناء جحيم ظروف الإعتقال ، وقد استطاعت الانسجام بسرعة كبيرة مع السجينات، وربطت علاقة صداقة قوية مع بعضهن، خاصة بعد قيامها بمساعدة النزيلات اللائي لا تحصلن على ما يسمى بـ "الزيارة".

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شوف تيفي المغرب معاملة خاصة باطرونا عكاشة

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