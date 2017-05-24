عاجل..بعد الحسيمة: وزير الداخلية لفتيت ووالي جهة الشرق يحلان بمدينة الناظور+ صور ﻿

وصل قبل قليل كل من عبد الوافي لتفتيت وزير الداخلية ومحمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد إلى مدينة الناظور، وذلك من أجل عقد لقاء تواصلي مع المنتخبين والمجتمع المدني.

"شوف تيفي"

وصل قبل قليل كل من عبد الوافي لتفتيت وزير الداخلية ومحمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد إلى مدينة الناظور، وذلك من أجل عقد لقاء تواصلي مع المنتخبين والمجتمع المدني.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا اللقاء، سيحضره عامل إقليم الناظور ورئيس مجلس الجهة الشرق، وسيتم خلاله الكشف عن المخطط التنموي الخاص بإقليم الناظور، والذي يضم مشاريع كبرى تهم تحسين مستوى القطاع الصحي والتعليم والبنيات التحتية فضلا عن مشاريع للرقي بالمستوى المعيشي للساكنة.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حل أول أمس الاثنين، بمدينة الحسمية إلى جانب العديد من الوزراء من أجل الوقوف على المشاريع الكبرى التي تدخل ضمن برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".