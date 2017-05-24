عاجل وبالصور.. بعد طنجة: حريق مهول في سوق للمتلاشيات بانزكان ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، حريق مهول داخل سوق للمتلاشيات بمدينة انزكان ما خلف خسائر مادية، وصفت بالجسيمة.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، حريق مهول داخل سوق للمتلاشيات بمدينة انزكان ما خلف خسائر مادية، وصفت بالجسيمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسباب هذا الحريق تبقى إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة، مشيرا إلى أن مصالح الوقاية المدنية، تدخلت فور علمها بوقوع الحريق، وتمكنت من إخماد النيران بصعوبة.

وأكد المصدر ذاته أن عنصرا من السلطة المحلية، أصيب بحروق وكدمات طفيفة، تم على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.