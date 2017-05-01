عاجل: تفاصيل جديدة في قضية قاضي الرباط المتلبس بتلقي رشوة من داخل المحكمة ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن القاضي الذي تم توقيفه اليوم الأربعاء من داخل محكمة الاستئناف بالرباط متلبس بتلقي رشوة، يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.

شوف تيفي:

علمت " شوف تيفي" أن القاضي الذي تم توقيفه اليوم الأربعاء من داخل محكمة الاستئناف بالرباط متلبس بتلقي رشوة، يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.



و كانت المصالح الأمنية أوقفت اليوم الأربعاء، قاضي متلبس بالرشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط.



و جاء توقيف القاضي بالمحكمة المذكورة بعد شكاية تفيد أنه تسلم رشوة من طرف إحدى العائلات المتورط ابنها بالسجن ابتدائيا .



