عاجل: تفاصيل جديدة في قضية قاضي الرباط المتلبس بتلقي رشوة من داخل المحكمة ﻿

شوف تيفي:
علمت " شوف تيفي" أن القاضي الذي تم توقيفه اليوم الأربعاء من داخل محكمة الاستئناف بالرباط متلبس بتلقي رشوة، يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.
و كانت المصالح الأمنية أوقفت اليوم الأربعاء، قاضي متلبس بالرشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط.
و جاء توقيف القاضي بالمحكمة المذكورة بعد شكاية تفيد أنه تسلم رشوة من طرف إحدى العائلات المتورط ابنها بالسجن ابتدائيا .
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