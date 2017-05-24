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عاجل وبالصور.. العثور على جثة بحي سيدي عثمان بالبيضاء

بتاريــخ : 24 ماي 2017 / 19:26 عاجل وبالصور.. العثور على جثة بحي سيدي عثمان بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. العثور على جثة بحي سيدي عثمان بالبيضاء
عُثر قبل قليل من يومه الأربعاء، على شخص في عقده الرابع جثة هامدة على مستوى بلوك 16 بحي سيدي عثمان بالبيضاء.

"شوف تيفي"

 عُثر قبل قليل من يومه الأربعاء، على شخص في عقده الرابع جثة هامدة على مستوى بلوك 16 بحي سيدي عثمان بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت إلى عين المكان، حيث تم معاينة جثة الهالك البالغ من العمر 45 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة تابعة للوقاية المدنية، نقلت جثمان المتوفي إلى مستودع الأموات بمستشفى بن مسيك سيدي عثمان، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.

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المغرب شوف تيفي سيدي عثمان الشرطة القضائية المتوفي الشرطة القضائية

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