عاجل وبالصور.. هذا هو الحادث الخطير الذي تعرفه مدينة طنجة في هذه اللحظات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حريقا مهولا، اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، داخل سوق الحي الشعبي ''حي الشفاء'' بمدينة طنجة.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" أن حريقا مهولا، اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، داخل سوق الحي الشعبي "حي الشفاء" بمدينة طنجة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الحريق الذي خلف خسائر مادية، تجهل إلى حدود اللحظة أسبابه اندلاعه، مشيرا إلى أن مصالح الوقاية المدنية، تقوم بعملها من أجل إخماد النيران ومنع انتشارها لمجموعة من المحلات التجارية.